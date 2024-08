Amichevoli: il Genoa batte il Monaco nell’ultimo test

agenzia

2-1 per i rossoblù grazie ai gol di Messias e Martin

GENOVA, 04 AGO – Si chiude con un successo il precampionato del Genoa, che venerdì prossimo esordirà in Coppa Italia contro la Reggiana nei trentaduesimi. I rossoblù di Gilardino hanno sconfitto 2-1 a domicilio i francesi del Monaco in una gara dall’insolito orario delle 11. Genoa in vantaggio al 15′ con Messias e raddoppio nella ripresa con Martin, mentre il Monaco ha accorciato all’ultimo minuto grazie a Ilenikhena.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA