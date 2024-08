Amichevoli: pari Lazio, con Southampton è 1-1

agenzia

Per i biancocelesti a segno Castellanos nella trasferta inglese

ROMA, 07 AGO – La Lazio pareggia 1-1 contro il Southampton e mantiene la sua imbattibilità pre-stagionale. Nel match disputato al St Mary’s Stadium, gli uomini di Baroni vanno subito sotto nel punteggio per effetto della rete di Brereton-Diaz che calcia in porta e trova l’angolino alle spalle di Provedel. I biancocelesti, però, reagiscono con Castellanos che, dopo 32 minuti di gioco, trova il pareggio in acrobazia dal limite dell’area. La Lazio avrebbe anche le occasioni per raddoppiare ma prima Lazzari e poi Isasken, nella ripresa, vengono fermati dai pali. Al minuto 62, poi, scontro Alcaraz-Romagnoli con gli animi si infiammano e l’arbitro che manda entrambi sotto la doccia lasciando le squadre in 10. Negli ultimi minuti è la Lazio a cercare il vantaggio, ma senza riuscirci finendo per accontentarsi del pareggio.

