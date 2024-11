Ancelotti, mio pallone d’oro quando ho vinto la Champions

agenzia

E' questione dimenticata, siamo tristi per i valenciani

MILANO, 04 NOV – “Il premio di migliore allenatore? Sono contento. Ma il pallone d’oro a me lo hanno assegnato il 1 giugno quando abbiamo vinto la Champions League”: così il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia della sfida Champions contro il Milan, dopo che i blancos hanno disertato la serata di assegnazione del Pallone d’oro. “E’ stata una settimana difficile ma assolutamente non per quello che è accaduto con il pallone d’oro. E’ passato, dimenticato, complimenti ai vincitori. La tristezza non è per quello ma per quello che è accaduto in Spagna”, spiega l’allenatore. Una battuta, a Sky Sport, su ciò che significa per lui affrontare il Milan. “Sarà una partita speciale per i miei trascorsi, e una gara molto bella – dice Ancelotti -. Il Milan non è partito bene, ma è una squadra pericolosa che ha molta qualità. Ha molto potenziale ma ancora non è riuscito a tirarlo fuori tutto. Quanto a noi, siamo alla ricerca della continuità, e sono sicuro la troveremo presto”.

