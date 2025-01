ANSA/ Sci: rientra la Shiffrin ma è solo 10/a, vince Ljutic

agenzia

Statunitense torna a Courchevel dopo l'infortunio. Male l'Italia

COURCHEVEL, 30 GEN – Apparentemente un po’ stanca e qualche errore di troppo nella manche decisiva e così la campionessa americana Mikaela Shiffrin ha chiuso solo in 10/a in 1.47.10 lo slalom speciale di cdm di Courchevel, la sua prima gara dopo l’incidente del 30 novembre scorso a Killington. “E’ stata una bella sfida ed ho fatto anche delle belle curve per cui mi sono divertita. Ma alla fine mi sentivo stanca”, aveva confessato Mikaela dopo la prima manche in cui aveva pur ottenuto un promettente quinto posto. Ha così vinto nettamente il settimo dei dieci slalom stagionali il giovane gran talento croato Zrinka Ljutic, 21 anni, terzo successo in carriera e tutti in questa stagione. Con lei sul podio la svedese Sara Hector in 1.46.32 e la tedesca Lena Duerr in 1.46.34. Miglior azzurra tra le quattro qualificatesi per la seconda manche (e questo era finalmente un segnale positivo in una disciplina da anni in crisi nera per i colori italiani) è stata ancora una volta la trentina Martina Peterlini: 15/a in 1.47.64. Migliora così il suo miglior risultato stagionale – questo dice tutto sul rendimento e sullo stato della squadra italiana – che era un 17/o posto. Ventesime ex aequo nella prima manche, sono invece finite fuori per errori l’altoatesina Vera Tschurtschenthaler e la bresciana Marta Rossetti che ha saltato una porta finendo lunga mentre stava facendo una splendida seconda prova. Così in classifica per l’Italia c’è poi ancora solo la friulana Lara Della Mea, 22/a in 1.48.26. Ora, mentre per gli uomini è ancora in programma la discesa di domenica a Garmisch-Partenkirchen, la coppa del mondo donne si ferma in vista dei Mondiali austriaci dI Saalbach dal 4 al 16 febbraio. Nel frattempo sono attese le convocazioni delle varie nazioni degli atleti che saranno impegnati nelle competizioni iridate. Il primo appuntamento a Saalbach sarà martedì 4 con la ormai consolidata gara a squadre mista: due uomini e due donne per ogni paese in un parallelo con porte da gigante ma usando sci più corti da slalom speciale.

