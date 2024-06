Atalanta: Gasperini, ‘e ora puntiamo alla Supercoppa europea’

agenzia

L'allenatore avverte, "Il Real non perde una finale dal 1983..."

ROMA, 03 GIU – “Abbiamo festeggiato a lungo la vittoria dell’Europa League, la festa di venerdì è stata straordinaria per partecipazione della città. La Supercoppa Europea? È il nostro prossimo sogno. Da quando abbiamo avuto questa opportunità, senza togliere niente al Borussia Dortmund, la speranza era quella di incontrare il Real Madrid per una questione di prestigio. Il Real è la squadra più famosa al mondo. Andarci a confrontare con loro per una Supercoppa è qualcosa di prestigioso per l’Atalanta e per tutta Bergamo”. Lo afferma il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Il Real è dal 1983 che non perde una finale europea. Sarebbe qualcosa di straordinario. Anche Liverpool e Bayer Leverkusen non perdevano da tanto, magari per la legge dei grandi numeri… . Ci attacchiamo a questo per adesso”, aggiunge il tecnico dei bergamaschi.

