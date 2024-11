Atalanta: lesione al polpaccio per Zappacosta

agenzia

L'esterno si è infortunato domenica, stop massimo di 3 settimane

ROMA, 13 NOV – Si prospettano al massimo tre settimane di stop per Davide Zappacosta, sostituito all’intervallo di Atalanta-Udinese domenica scorsa per dolori al polpaccio. L’esterno dei bergamaschi, al posto del quale ha poi giocato Raoul Bellanova, decisivo con l’assist a Mario Pasalic e provocando l’autogol di Isaak Touré per il 2-1 finale in rimonta, ha una lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro.

