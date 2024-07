Atletica: ai tricolori giovanili la Sicilia fa incetta di podi e maglie azzurre, Elisa Valenti, Viviana Salonia e Simone Borromini d’oro

Sport

Sul podio anche Luca Cavazzuti (3° sui 1500), Daniele Salemi (2° sui 400), i fratelli Luca (2° sui 2000 siepi) e Marco (2° sui 3000) Coppola e con il "pass" per gli Europei Under 18 in Slovacchia e bronzo per Goodluck Osaro (800)

I talenti siciliani grandi protagonisti della tre giorni tricolore di Molfetta che assegnava i titoli italiani allievi ma anche una maglia in vista degli Europei Under 18 in programma dal 18 prossimo a Banska Bystrica in Slovacchia e che vedranno sicuramente in azzurro diversi giovani campioni isolani in testa due formidabili atlete siracusane: Elisa Valenti (Atletica Siracsa) e Viviana Salonia (Siracusatletica). Elisa Valenti allieva di Pino Maiori ha vinto il titolo nel lungo migliorando ancora il record regionale di categoria con 6,04 e poi ha chiuso con al collo il bronzo la finale del triplo (11,99).

Il prof. Pino Maiori ed Elisa Valenti oro nel lungo e bronzo nel triplo

E biglietto per la Slovacchia staccato anche per Viviana Salonia l’allieva di Salvatore Dell’Aquila che ha vinto per distacco i 1500 migliorandosi di quasi 11” e con 4’27”33 ha migliorato l’annoso record siciliano della palermitana Patrizia Ritondo (4’29”3) che durava dal 1991.

Il prof. Salvatore Dell’Aquila e Viviana Salonia oro sui 1500 allieve col nuovo record regionale

Mezzofondo siciliano grande protagonista anche al maschile con i fratelli trapanesi Luca e Marco Coppola (Real Paceco) allievi di Pino Barbata d’argento rispettivamente sui 2000 siepi (5’50”07) e sui 3000 piani (8’28”42) con Marco battuto dal talento di Caltavuturo Vittore Simone Borromini (8’28”72) allievo di Giuseppe Giambrone.

Luca e Marco Coppola (Real Paceco) con l’inossidabile tecnico Pino Barbata

Vittore Simone Borromini e Giuseppe Giambrone

Sui 1500 ancora gloria per un talento del prof. Salvatore Dell’Aquila con Luca Cavazzuti al primo anno in questa categoria 3° col personale in 3’54”42 e il “pass” per gli Europei, nella gara che ha visto chiudere i due fratelli Coppola al 5° posto (Luca in 3’55”35) e al 6° posto (Marco in 3’55”48), ma con i due che hanno già assicurata una maglia azzurra per la Slovacchia. Sugli 800 il prof. Dell’Aquila ha fatto festa per il bronzo di Goodluck Osaro (1’55”20), altro talento del mezzofondo aretuseo anche lui all’esordio nella categoria allievi.

Luca Cavazzuti e Salvatore Dell’Aquila

Luca Cavazzuti, Goodluck Osaro, Salvatore Dell’Aquila e Viviana Salonia

Un posto nella staffetta 4×400 per la Slovacchia o per la gara individuale lo troveranno sicuramente anche i due talenti di Solarino della Siracusatletica allenati da Pasquale Aparo con Daniele Salemi argento sui 400 piani col personale fissato a 48”04 e Nicolas Oliva 4° anche lui col personale (48”73).

Daniele Salemi e il prof. Pasquale Aparo

I due con Cavazzuti e Osaro hanno poi sfiorato il podio con la staffetta 4×400 al 4° posto in 3’23”66, mentre al femminile il quartetto della 4×400 della Siracusatletiuca con Auroramaria Aparo (quinta nella finale dei 200 in 25”), Assunta Coletta, Laura D’Orio e Viviana Salonia ha chiuso al 9° posto in 4’02”15, capace la settimana scorsa con 4’00”57 di battere il record regionale che durava da 20 anni.

La 4×400 allieve della Siracusatletica Assunta Coletta, Laura D’Oruo, Viviana Salonia e Auroramaria Aparo

La Siracusatletica al completo ai tricolori allievi di Molfetta

Nella finale B dei 100 allievi 3° il siracusano Salvatore Cangemi (Milone Siracusa) in 11”09 dopo l’11”03 in batteria.