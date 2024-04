Atletica: Furlani in Diamond League in Cina

agenzia

L'azzurro sabato sarà impegnato a Suzhou

ROMA, 24 APR – Il saltatore in lungo azzurro Mattia Furlani è in partenza per la Cina dove sabato prossimo, 27 aprile, affronterà molti degli altri big mondiali nella seconda tappa della Wanda Diamond League, a Suzhou, alla ricerca dei primi punti necessari per approdare alla finale di Bruxelles del 13 e 14 settembre. Il diciannovenne delle Fiamme Oro incontrerà due campioni del mondo: il giamaicano Tajay Gayle che ha trionfato a Doha nel 2019 e il cinese Wang Jianan vincitore a Eugene nel 2022. Con loro anche altri sette saltatori che vantano primati personali non inferiori a 8,22: dagli statunitensi Marquis Dendy e William Williams, all’altro giamaicano Carey McLeod (bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow), dal bahamense LaQuan Nairn agli orientali Shi Yuhao (Cina) e Lin Yu-Tang (Taipei).

