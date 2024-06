Atletica: gli Europei di Roma si colorano subito di azzurro e adesso c’è da tifare per la Palmisano

Sport

All'Olimpico avanzano i big azzurri con in testa Furlani nel lungo dove si ferma per un centimetro l'etneo Filippo Radazzo. Oltre per la marciatrice stasera c'è da tifare per il siracusano Matteo Melluzzo impegnato nelle batteri dei 100 e per la nissena Alice Mangione in finale con la4x400 mista

Partenza col botto degli Europei di atletica. A Roma la prima sessione mattutina si colora di azzurro con uno straordinario Mattia Furlani atterrato a 8,17 nel lungo staccando subito il pass per la finale di domani che ha invece fallito per un solo centimetro l’etneo Filippo Randazzo, capace all’ultimo tentativo di atterrare a 7,94 ma fuori per un solo centimetro dai 12 finalisti. Un vero peccato per l’allievo di Carmelo Giarrizzo, il rammarico rimane con la sola consolazione che dopo l’8,06 di dieci giorni fa e il 7,94 di poggi migliora il ranking verso i Giochi di Parigi.

L’etneo Filippo Randazzo e Mattia Furlani

Nel triplo va subito a segno anche l’azzurra Dariya Derkach, vicecampionessa europea indoor, promossa con lo stagionale di 14,10 e conquista il biglietto per la finale nei 1500 metri Ludovica Cavalli, seconda in batteria con 4’06”76. In semifinale degli 800 ben tre azzurri Catalin Tecuceanu (1’44”93), Francesco Pernici (1’45”87) e Simone Barontini (1’46”30) e passano il turno nei 100 ostacoli Veronica Besana (13”05), Giada Carmassi (13”13) e Elena Carraro (13”23) come Hassane Fofana nei 110 ostacoli in 13”70.

L’azzurra Antonella Palmisano allo start della 20 km

La campionessa olimpica di Tokyo 2021 Antonella Pamisano in azione

Tutto questo mentre è partita la finale della 20 km di marcia femminile che assegnerà le prime medaglie di questa rassegna continentale che torna Roma 50 anni dopo l’edizione del 1974. Tra le favorite per il successo la campionessa olimpica di Tokyo 2021 Antonella Palmisano affiancata da Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti.

Il siracusano Matteo M;elluzzo alle 21,10 sarà impegnato nelle batterie dei 100

Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e la nissena Alice Mangione alle 22,20 nella finale della 4×400 mista

Alle 21,10 prima batteria dei 100 e in pista in sesta corsia ci sarà il siracusano Matteo Melluzzo a caccia di un posto per la semifinale di domani insieme a Roberto Rigali e fare compagnia a Marcell Jacobs e Chituri Alì già qualificati di diritto. Alle 22,10 ancora Sicilia in pista nella finale della 4×400 mista che vedrà in ultima frazione la nissena Alice Mangione, lanciata da Luca Sito, Anna Polinari ed Edoardo Scotti e chiusura alle 22,40 con la finale dei 5.000 metri con Nadia Battocletti tra le favorite per il podio affiancata dalle altre azzurre Del Buono e Maiori.

Marco Sicari, Lorenzo Simonelli, Zynab Dosso e Francesco Fortunato