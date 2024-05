agenzia

L'olimpionico al debutto stagionale in gara a Jacksonville

ROMA, 27 APR – Il campione olimpico Marcell Jacobs torna in pista a Jacksonville, in Florida, in una super sfida dei 100 metri e corre in 10”11 la sua batteria, chiudendo con lo stesso tempo del compagno di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell. Jacobs non correva i 100 metri dallo scorso settembre.

