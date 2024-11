Atp Finals: Zverev ‘l’obiettivo è vincere i grandi tornei’

agenzia

"Ora semifinale con Fritz, non vedo l'ora che arrivi la partita"

TORINO, 15 NOV – “Personalmente voglio cercare di vincere grandi tornei, di migliorare per il prossimo anno per poter competere con Carlos e con Jannik. Questo è nella mia mente. Ma ora sono in semifinale, e ne sono felice”. Lo ha detto Alexander Zverev in conferenza stampa dopo la vittoria su Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. “Ho la possibilità di giocare di nuovo con Taylor (Fritz ndr) – ha aggiunto – che mi ha battuto le ultime due volte che abbiamo giocato, a Wimbledon e agli Us Open. Non vedo l’ora che arrivi quella partita”. Il tedesco è poi tornato a parlare della prossima stagione: “Il Roland Garros è sempre segnato nel mio calendario dopo l’infortunio. L’ho detto negli ultimi anni. Io, non è un segreto, sto cercando il titolo del Grande Slam e sto cercando di diventare il numero 1 al mondo. Se non è il Roland Garros ma è l’Australian Open sono pronto a firmare anche adesso, ad essere onesti. Certo, sarebbe speciale se fosse Parigi ma se fosse da qualche altra parte sarei altrettanto felice”.

