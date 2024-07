Audi, Binotto responsabile tecnico di Sauber Motorsport

agenzia

Dal 1 agosto l'ex Ferrari sarà al vertice del programma

ROMA, 23 LUG – Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari, dal 1 agosto sarà al vertice del programma Formula 1 di Audi con la qualifica di chief operating e chief technical officer di Sauber Motorsport Ag e ne assumerà la guida a Hinwil (Svizzera). La scelta di Binotto, si legge in una nota di Audi, fa parte del riallineamento della struttura operativa e sportiva del futuro Factory Team Audi. Il nuovo asset garantisce l’autonomia e l’indipendenza del progetto. “Il nostro obiettivo è trasferire la velocità caratteristica del mondo della F1 ad Audi F1 Project attraverso strutture di gestione chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, il Team deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido”, afferma il Ceo di Audi Gt, Gernot Doellner, che in futuro assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Sauber Motorsport AG.

