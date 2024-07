Aula Lombardia premia Atalanta, Inter, Como, Mantova e Alcione

agenzia

Romani: 'Una stagione straordinaria per i club della Regione'

MILANO, 09 LUG – Atalanta, Inter, Como, Mantova e Alcione Milano sono le squadre lombarde che si sono maggiormente distinte nella scorsa stagione calcistica e per questo sono state premiate con una cerimonia dal Consiglio regionale della Lombardia. “Oggi l’Aula diventa per pochi minuti uno stadio – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. Una stagione straordinaria sportiva per i club lombardi che a vario titolo si sono maggiormente distinti e hanno ottenuto importanti risultati”. Da qui “vogliamo lanciare un messaggio: fare sport, qualunque attività sportiva, che vuol dire allenarsi alla vita” ha aggiunto Romani. Per l’Inter è presente il presidente Giuseppe Marotta, per l’Atalanta il direttore generale Umberto Marino, per il Como l’amministratore delegato Francesco Terrazzani e l’allenatore Osian Roberts, per il Mantova il dirigente Vincenzo Talluto e per l’Alcione Milano i presidenti Marcello Montini e Giulio Gallazzi. “L’Inter – ha detto Romani – ha vinto uno scudetto storico, traguardo reso possibile grazie a un progetto tecnico sportivo costruito nel tempo da una dirigenza che ha dimostrato visione”. E poi l’Atalanta, “che ha conquistato il suo primo titolo a livello europeo, l’Europa League, sul campo di Dublino, e che dimostra ancora una volta la forza di un modello di gestione di successo tra acquisti strategici, sviluppo di talenti e un occhio sempre al bilancio”; il Como “tornato in Serie A dopo 21 anni con un finale di stagione incredibile”; il Mantova che rappresenta “la storia di una rinascita” e che torna in serie B “rendendo merito alla storia societaria”. E, infine, l’Alcione Milano, la terza squadra della città promossa in serie C, “un risultato – ha concluso Romani – reso possibile grazie all’enorme lavoro fatto sui giovani”.

