Australian Open: a Medvedev una multa di 76mila dollari

agenzia

Russo paga la telecamera distrutta, conferenza stampa saltata

MELBOURNE, 18 GEN – Daniil Medvedev ha ricevuto una multa di 76.000 dollari per il suo comportamento all’Australian Open, dove ha distrutto una telecamera posizionata sulla rete, lanciato la racchetta a terra più volte e saltato una conferenza stampa post-partita. Il numero cinque al mondo è stato penalizzato di 10.000 dollari per il crollo nervoso durante la sua vittoria al primo turno in cinque set contro il thailandese Kasidit Samrej, quando ha spaccato la racchetta e danneggiato la telecamera. Dovrà poi pagare 66.000 dollari per le intemperanze nel turno successivo, quando è stato eliminato dallo statunitense 19enne Learner Tien. Medvedev ha di nuovo lanciato la racchetta, quindi ha discusso con l’arbitro dopo che questi gli aveva chiamato fuori ripetuti falli di piede. Non contento, ha saltato la conferenza stampa obbligatoria post-partita.

