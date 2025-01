Australian Open: Djokovic al terzo turno e nella storia

agenzia

Ha giocato la 430ma partita in uno Slam, record dell'era Open

ROMA, 15 GEN – Novak Djokovic ha scritto una pagina di storia del Grande Slam, qualificandosi per il terzo turno dell’Australian Open. Ha avuto bisogno di quattro set per battere il qualificato portoghese Jaime Faria 6-1, 6-7 (4/7), 6-3, 6-2. Per Djokovic si è trattato del 430mo incontro singolare in un Major, primato assoluto, tra uomini e donne, nell’era Open, davanti a Roger Federer (429) e Serena Williams (423). Insegue l’undicesimo titolo dell’Australian Open ed il 25mo del circuito Grande Slam.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA