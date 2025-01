Australian Open: Musetti ‘peccato per sconfitta ma bilancio ok’

agenzia

'Fatto passo avanti rispetto agli altri anni'

ROMA, 18 GEN – “La parola chiave di questa partita è ‘peccato’, ma il bilancio finale del torneo è sicuramente migliore rispetto agli altri anni”. Lorenzo Musetti archivia così la sconfitta contro Ben Shelton al terzo turno dell’Australian Open 2025. “Ho fatto un passo avanti e anche nel feeling con il campo mi sono sentito un giocatore migliore rispetto ai precedenti Australian Open – ha aggiunto il tennista toscano – Anche come atteggiamento in campo mi sono piaciuto, e anche se adesso sono dispiaciuto, molto dispiaciuto, porto via dal torneo tante buone cose. Non è accaduto questa settimana, non quella precedente, ma sono convinto che tra poco inizierò a raccogliere i frutti”. Musetti ha spiegato che nel primo set ha sentito “un po’ di ansia e oppressione che non so spiegare, gli altri tre set ho giocato appieno. Peccato davvero, specialmente nel terzo set mi sentivo superiore, ma lui si è sempre salvato con il servizio. Ho avuto delle palle break, e peccato anche per quel game finale sul 5-4, 40-15 e servizio, lì ho preso un break un po’ stupido, lì c’è stata un po’ di sfortuna e un po’ di situazioni sfavorevoli. Delle tre partite fatte con lui, questa è stata quella in cui è stato più costante al servizio”.

