Australian Open: Sinner, “contento ma devo fare meglio”

Il numero 1: "Spero di alzare il livello al prossimo turno"

ROMA, 18 GEN – “Tutti i match hanno le loro difficoltà, Giron è stato solido da dietro e ha servito bene la prima. Ho avuto qualche difficoltà nel rispondere, ma posso migliorare”. Intervistato dopo il match vinto in tre set con lo statunitense Marcos Giron, Jannik Sinner ha così commentato il passaggio agli ottavi dell’Australian Open. “Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, cerco di migliorare. È parte del gioco: alcune cose vanno meglio, altre peggio. Mentalmente cerco di restare sul pezzo che è la cosa più importante – ha aggiunto – Se voglio restare in questo torneo devo migliorare, spero di alzare il livello al prossimo turno”.

