Australian Open: Zverev difende Djokovic, “Fischi ingiusti”

agenzia

Il tedesco, "Nessuno ha fatto come lui nella storia del tennis"

ROMA, 24 GEN – Alexander Zverev ha difeso Novak Djokovic per il ritiro in semifinale dall’Australian Open, dopo che il 24 volte campione del Grand Slam è stato fischiato da alcuni spettatori mentre usciva dal campo. “Sapeva che probabilmente dopo il primo set avrebbe dovuto giocare almeno altre tre ore, e questo è molto difficile da fare se hai una lacerazione o se hai un infortunio muscolare”, ha detto. “Quindi penso che si dovrebbe smettere di incolpare Novak. Ha fatto assolutamente tutto quello che poteva sul campo da tennis negli ultimi 20 anni. Ha vinto questo torneo con una lesione addominale mentre la maggior parte dei giocatori non può nemmeno continuare a giocare. Ha vinto questo torneo con una lesione tendinea. È un 10 volte campione a Melbourne. Penso che dovremmo tutti rispettare questo in un certo senso perché non c’è nessuno nella storia di questo sport che ha vinto e che ha fatto tanto quanto lui”. “Quanto a me sono ovviamente felice di essere di nuovo in una finale del Grande Slam. Sono ovviamente felice di avere un’altra possibilità di vincere un Grande Slam – aggiunge – Era il modo in cui volevo che finisse la semifinale? No, certo che no. A volte è così negli sport. È la vita. È lo sport”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA