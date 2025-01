Australian Open:Monfils-Svitolina show,festa per moglie e marito

agenzia

Sposati dal 2021, hanno battuto i numeri 4 Fritz e Paolini

MELBOURNE, 19 GEN – E’ stato un sabato di successi all’Australian Open per Gael Monfils ed Elina Svitolina, marito e moglie, entrambi vincenti al Melbourne Park, a spese dei numeri 4 delle classifiche Atp e Wta. Monfils, 41/o del mondo, ha eliminato Taylor Fritz, finalista dell’ultimo US Open. A 38 anni il francese ha così raggiunto Roger Federer tra i giocatori capaci di accedere agli ottavi di finale a Melbourne dopo i 38 anni. Poche ore dopo Svitolina ha invece battuto Jasmine Paolini nel terzo turno del tabellone femminile. “È davvero una giornata fantastica per noi oggi, abbiamo battuto i numeri quattro e giocato un tennis fantastico – ha commentato la 30enne ucraina – Nella maggior parte dei grandi tornei ci siamo vicini. Significa molto avere qualcuno che capisce cosa sto attraversando”. Svitolina e Monfils si sono sposati nel 2021 e hanno avuto una figlia nel 2022. Cercano di tenere separate le loro vite dentro e fuori dal campo. “Quando torniamo a casa, ci stacchiamo completamente (dal tennis) – ha spiegato Svitolina – Ci godiamo semplicemente il nostro tempo come famiglia, come mamma e papà con nostra figlia. E’ un legame davvero unico quello che abbiamo. Sono felice del modo in cui abbiamo gestito queste cose”.

