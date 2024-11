Auto: tutte le gare titolate del 2025 in Sicilia e sabato e domenica spazio al Rally di Taormina

Sport

Stagione alle battute finali e dopo la Giarre Montesalice-Milo e lo Slalom di Mineo, c'è grande attesa per la due giorni sulle strade della splendida riviera jonica

La stagione motoristica in Sicilia alle battute finali. Dopo il successo della 25ª cronoscalata “Giarre Montesalice-Milo” che ha incoronato l’ibleo Franco Caruso e la vittoria dell’adranita Domenico Polizzi al 1° “Slalom Arancia Rossa Città di Mineo”, sabato e domenica è in programma il Rally di Taormina e il Rally Taormina Historic Legend.

Giuseppe Trovato vicepresidente Aci Acireale e Orazio Maccarrone, pilota-presidente della Scuderia Giarre Corse che ha organizzato con successo la Giarre Montesalice-Milo che sarà titolate anche nel 2025 –

I due importanti eventi sono organizzati dalla New Turbomark Rally Team sulla splendida riviera jonica messinese, mentre la Sicilia delle auto pensa già alla prossima stagione con tante gare titolate assegnati per il 2025 alla nostra regione.

IL CALENDARIO 2025. Per il settore velocità in salita auto moderne nel 2025 confermate come gare titolate Acisport la 67ª Monte Erice organizzata dall’Automobile Club Trapani e valida per la supersalita e Civm Sud e altre sette prestigiose manifestazioni: la 70ª Coppa Nissena (organizzazione Automobile Club Caltanissetta; supersalita e Cvm Sud); la 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino (Siracusa Pro Motor Sport Asd; Civm Sud); la 31ª Coppa Belmonte (Siracusa Pro Motor Sport Asd; Nt); la 26ª cronoscalata Giarre Montesalice-Milo (Automobile Club Acireale; Civm Sud); la 49ª Catania-Etna (Automobile Club Catania; Civm Sud); la 6ª cronoscalata Scordia-Militello Val di Catania (Sicilia Promo Sport; Nt) e la 68ª Salita dei Monti Iblei (Cinquecentisti Chiaramontani Asd; Civm Sud).

Per il settore Rally la 109ª Targa Florio (Ac Palermo; Ciar); il 22° Rally Tirreno-Messina (Asd Top Competition; finale) e per la zona 9 Sicilia la 109ª Targa Florio (Ac Palermo); il 25ª Rally dei Nebrodi (Cst Sport Asd); il 23° Rally di Caltanissetta (Dlf Academy Srl); il 10° Tindari Rally (Cst Sport Asd) e il Rally di Taormina (Rally Team New Turbomarket).

RALLY DI TAORMINA: IL VIA DALLA CORNICE DELL’ISOLA BELLA. Tornando al Rally di Taormina e il Rally Taormina Historic Legend, partenza e arrivo al “Parcheggio Funivia” nella cornice dell’Isolabella. La partenza sabato alle 14.03 verso tre prove speciali, due sul tratto “Scifì-Limina” e una show sul “Città di Roccalumera”. Domenica altri 5 crono, tre sulla “Misserio-Savoca” e due sulla “Casalvecchio”. Arrivo e premiazioni dalle 16.29. In totale saranno 277,87 i km di gara, di cui 58,25 km di prove speciali. Centro servizi a Villa Ragno in via Francesco Crispi a Santa Teresa di Riva.

Rally di Taormina: il podio del 2023