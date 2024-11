Automobilismo: la coppia Nucita-Cipriani in testa nel Rally di Taormina

Sport

Il peloritano e il laziale su Skoda Fabia hanno vinto le prime tre crono e precedono la coppia messinese Rizzo-Pittella. Domani altri cinque tratti cronometrati e conclusione alle 16,30 davanti all'Isola Bella di Taormina

Il Rally di Taormina è partito oggi nella maniera migliore con i quasi 100 partecipanti che hanno dato spettacolo. Dopo le prime tre prove speciali al comando l’equipaggio su Skoda Fabia composto dal pilota di Santa Teresa di Riva Andrea Nucita e dal laziale Federico Cipriani.

Dopo lo start della gara organizzata da New Turbomark Rally Team che è partita da Taormina alla presenza dell’assessore Regionale allo Sport Elvira Amata e dei rappresentanti delle locali amministrazioni, oggi la coppia Nucita-Cipriani ha scavato un solco di 21”6 sui diretti inseguitori, i due peloritani Marcello Rizzo ed Antonio Pittella su Skoda, davanti al giovanissimo Emanuele La Torre per la prima volta su un’auto di classe regina Rally2 come la Skoda Fabia che condivide con Gianfranco Rappa.

Nuciota-Cipriani in azione con la Skoda Fabia

Dietro a questo terzetto il dominatore delle ultime due edizioni Danilo Novelli, affiancato dall’altro peloritano Maurizio Messina sulla quarta Skoda Fabia 4×4. Oggi Novelli non ha disputato lo shakedown per una noia al cambio poi risolta prima del via.

“È andato tutto bene – le parole di Andrea Nucita – bellissimo sulle strade di casa vedere tanta gente, sono luoghi che trasudano passione per questo sport”. Il rivale Marcello Rizzo ha aggiunto: “Abbiamo azzeccato il set up, per cui siamo contenti, Andrea è imprendibile, ma questo era già messo in conto”.

Rammarico invece nelle parole di Danilo Novelli: “Abbiamo dei problemi al cambio che ci penalizzano e la scelta dei pneumatici non è stata delle migliori, siamo comunque vicino ai primi”.

Per quanto riguarda l’Historic legend, dai primi rilevamenti cronometrici si profila un duello tra Porsche nel 3° Raggruppamento nel quale Salvatore Mannino e Giacomo Giannone comandano davanti ad Antonino Di Lorenzo e Francesco Cardella. Nel 4° invece supremazia di Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo su Bmw M3 rispetto a Pietro Imbrò e Maurizio Corso su Lancia Delta Integrale 16v.