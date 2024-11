Ayrton Senna aveva origini siciliane: a Siculiana un museo a lui dedicato

Si chiamerà "Astro"

Il museo dedicato all'indimenticato pilota brasiliano sarà inaugurato sabato 23 novembre alle 12, nell’antica Torre dell’Orologio della cittadina in provincia di Agrigento

Ayrton Senna era discendente di una famiglia di migranti siciliani in Brasile. E lo sportivo e l’uomo sarà celebrato in un museo unico nel suo genere, sorto a Siculiana, che sarà inaugurato sabato 23 novembre alle 12, nell’antica Torre dell’Orologio di Piazza Umberto I, a Siculiana, in provincia di Agrigento. Si chiama Astro, acronimo di Ayrton Senna testimonianze e racconto delle origini, e punta a essere un viaggio alla scoperta delle radici siciliane uno dei più amati campioni della Formula 1, scomparso trent’anni fa, il primo maggio 1994, in un incidente sul circuito di Imola.La mostra è allestita in un edificio del XVII secolo, restaurato. Un’iniziativa che sarà inserita tra quelle di Agrigento Capitale della cultura 2025, ed è stata voluta dal sindaco Giuseppe Zambito e dall’amministrazione comunale.