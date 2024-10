Azzurri: Daniel Maldini, ‘momento perfetto per la convocazione’

agenzia

Il figlio e nipote d'arte: ''Mio padre contento, io orgoglioso'

FIRENZE, 08 OTT – ”Penso che questa convocazione sia arrivata al momento giusto, un momento perfetto, mi sento bene in campo e sto bene con la mia squadra”. Così Daniel Maldini commentando a Coverciano la prima chiamata in Nazionale dove rappresenta la terza generazione dopo il nonno Cesare e il papà Paolo.”Mio padre era contento ma non mi ha detto nulla di particolare – ha continuato il giocatore del Monza che proprio durante il raduno azzurro, venerdì prossimo, compirà 23 anni – Cosa vorrei per il mio compleanno? Già essere qui è un regalo. Sono contento e orgoglioso. Fa effetto vedere a Coverciano le foto dei miei familiari”.

