Azzurri: Frattesi, Mondiale non deve essere ossessione ma lo è

agenzia

'Flop europeo? Ct s'è preso le colpe ma vanno divise a metà'

FIRENZE, 12 OTT – ”Il Mondiale non deve essere una ossessione, ma lo è perché l’Italia non può mancare di nuovo”. E’ quanto ha dichiarato Davide Frattesi parlando a Coverciano dove il gruppo azzurro sta preparando la gara di ritorno con Israele in programma lunedì sera a Udine.”Stiamo prendendo sul serio la Nations League anche perché sappiamo che l’esito finale può influire sui sorteggi per il Mondiale – ha rimarcato il centrocampista dell’Inter, il giocatore più utilizzato nell’Italia di Luciano Spalletti con 16 presenze e 6 gol – Quindi faremo di tutto per chiudere al primo posto per poter avere sulla carta un girone più semplice. E’ un obiettivo non possiamo fallire”. Poi è tornato sul flop agli Europei: ”Il ct si è preso le colpe al 99% ma non sono d’accordo, le responsabilità vanno divise a metà, lui poteva essere più leggero ma non è dipeso da lui se in campo abbiamo sbagliato due passaggi di fila. Prima e durante l’Europeo sono stati 30 giorni pesanti, c’era troppa pressione fuori poi ce la siamo messa da noi, adesso il clima è più gioioso e ci divertiamo di più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA