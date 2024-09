Balzaretti è tornano con DAZN, riparte da Juve-Napoli

agenzia

L'ex giocatore commenterà i match chiave della stagione

ROMA, 21 SET – Federico Balzaretti è tornato nella squadra di DAZN in occasione del big match di Serie A Juventus-Napoli, trasmesso in esclusiva. Dopo tre anni di assenza, l’ex calciatore sarà protagonista su DAZN durante la stagione 24-’25, e il nuovo battesimo come voce tecnica è stato in occasione della partita di Torino. Non solo telecronache: durante la stagione Balzaretti sarà anche presente in studio per commentare i match chiave della stagione.

