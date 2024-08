Banti ‘che stanchezza ieri, ma oggi pronti per medaglia’

agenzia

Tita, l'obiettivo era confermarci, e ci siamo riusciti'

PARIGI, 08 AGO – Caterina Banti, fresca di riconferma del titolo olimpico del Nacra 17, più che commentare la vittoria parla della gara di ieri rinviata per assenza di vento: “Ero stanchissima, faceva molto caldo, abbiamo aspettato due ore in acqua. Ma penso che ci siamo ripresi bene e questa mattina eravamo pronti per scendere in campo e fare del nostro meglio per la medaglia”. Ruggero Tita non nasconde la propria gioia: “siamo molto contenti, sapevamo prima di iniziare questo ciclo che la prima cosa era vincere di nuovo i Giochi, e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un buon lavoro, per lo più i primi due giorni: su 6 regate ne abbiamo vinte cinque”.

