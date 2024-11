Barcellona: Bagnaia, la mia strategia? Vincere due gare

agenzia

Con 24 punti di vantaggio "Martin potrà giocare d'attesa"

ROMA, 14 NOV – “Guadagnare 24 punti in un solo weekend è difficile, ma proveremo a fare il massimo e a vincere entrambe le gare”, la Sprint di sabato e la gara lunga di domenica. E’ semplice e difficile insieme la strategia di Francesco Bagnaia alla vigilia del GP di Barcellona che assegna il titolo MotoGP 2024. “Questa è una pista buona per noi, dovremo essere perfetti – ha detto il campione del mondo in conferenza stampa – Jorge (Martin, ndr) potrà giocare d’attesa, gli basterà un settimo posto in entrambe le gare. Anche se dovesse rallentare un po’ è difficile che possa finire fuori dal podio, ma vediamo. La pressione può avere un ruolo”.

