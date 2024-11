Barcellona perde, polemiche per gol annullato a Lewandowski

agenzia

I blaugrana cadono sul campo della Real Sociedad

ROMA, 10 NOV – Il Var fa discutere anche in Spagna, per un gol annullato a Lewandowski per un fuorigioco millimetrico. Sarebbe stata la rete dello 0-1 a favore del Barcellona sul campo della Real Sociedad, così invece a vincere è stata la squadra basca, per 1-0 grazie a un gol di Becker. I media locali sostengono che perfino i tifosi della Real, che hanno gremito gli spalti dello stadio Anoeta, sono rimasti sorpresi dalla decisione, dopo revisione al Var, di annullare la rete del cannoniere polacco. Nel Barça non è sceso in campo Lamine Yamal, che non ha recuperato dall’infortunio riportato in Champions contro la Stella Rossa e ora, quasi sicuramente, salterà anche gli impegni di Nations League con la nazionale spagnola. Intanto il Barcellona dopo questa sconfitta rimane in testa alla Liga con 6 punti di vantaggio sul Real Madrid, che però ha una partita in meno.

