Baroni ‘il mercato della Lazio? ci saranno delle uscite’

Il tecnico traccia bilancio a fine ritiro: "Felice dei nuovi'

ROMA, 21 LUG – “Ci saranno da fare delle uscite, la società sa benissimo cosa fare e siamo costantemente in contatto. Abbiamo preso dei giocatori che ci servivano, ragazzi giovani e interessanti. Dobbiamo essere più veloci a farli integrare. C’è ancora tanto tempo in questa sessione di mercato, se ci sarà la possibilità e le occasioni staremo attenti. Sono contento de nuovi. Hanno trovato un gruppo di lavoro veramente di altissimo livello, ed è positivo. Quando hai compagni con cultura del lavoro, anche loro trovano un terreno diverso”. Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa dopo il pari con la Triestina che chiude, di fatto, il ritiro estivo. Il tecnico, poi, ha analizzato la prima parte di ritiro sottolineando di aver trovato “una disponibilità non scontata, un gruppo di ragazzi unito. Abbiamo lavorato duro, per andare forte bisogna allenarsi forte, oggi abbiamo chiuso con questa partita nella quale il primo obiettivo era non avere infortuni”, prosegue. Parlando dei singoli, invece, Baroni ha elogiato Isaksen dicendosi contento di lui tanto che, per il tecnico, “quest’anno potrà essere la sua stagione, mette tanta attenzione e ha grandi margini di miglioramento”, mentre sui tifosi ammette di aver “sentito tanto affetto, hanno visto gente che lavora. Partiamo da lì, dall’attaccamento alla maglia che noi vogliamo”, conclude.

