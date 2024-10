Baseball: New York domina Los Angeles e allunga World Series

agenzia

Ora Dodgers in vantaggio 3-1 sugli Yankees

ROMA, 30 OTT – Non finiscono stanotte le World Series 2024. I Los Angeles Dodgers non riescono a violare di nuovo lo Yankee Stadium, perché i New York Yankees sfoderano una grandissima prestazione portando a casa un 11-4 che consente ai cinquantamila presenti di godere di un’altra gioia e alla squadra di casa di ripresentarsi tra ventiquattr’ore. Ora la situazione vede New York sotto 3-1 su Los Angeles nella finale della Major League al meglio dei sette incontri. Gli Yankees diventano i primi dal 1970 a vincere una gara-4 dopo aver perso le prime tre; Clay Holmes è il lanciatore vincente contro Daniel Hudson.

