Basket: ci ha lasciati Salvo Taormina, uno dei più grandi cestisti catanesi di tutti i tempi

Sport, Catania

Aveva solo 60 anni, il basket siciliano piange la scomparsa di un personaggio che prima da giocatore a adesso da tecnico continuava a scrivere pagine di storia della palla a spicchi

Il basket siciliano piange la prematura scomparsa di Salvo Taormina, uno dei più grandi cestisti catanesi e adesso a 60 anni allenatore in mezzo ai giovani che continuava a fare crescere al San Luigi Acireale Basket. Solo una settimana fa proprio al campo di basket dell’Istituto San Luigi di Acireale, avevamo visto Salvo in azione con i piccoli cestisti che lo adoravano per il suo modo di allenare ma soprattutto per il suo sorriso, perchè Salvo era sempre sorridente e gioioso, mai alzava i toni anche quando da giocatore infiammava tutti quelli che avevano la fortuna di vederlo in azione sugli spalti.

Per un destino tragico Salvo a soli 60 anni ci ha lasciati, per un malore dopo la classica partita tra ex compagni di squadra e amici che aveva ripreso a fare dopo qualche problema fisico e con lui se ne va un pezzo di storia del basket catanese.

Una formazione del mitico Gad Etna con Salvo Taormina il primo in basso da destra

Salvo Taormina prima da giocatore e poi da allenatore ha scritto pagine di storia del basket. Una carriera da giocatore cominciata nella gloriosa Gad Etna Catania, dove giovanissimo nella stagione 1979-1980 da ala-grande (in carriera ha collezionato oltre 7.500 punti) ha fatto il suo esordio nell’allora poule B. Dal Gad Etna passando per una bella esperienza lontano dalla Sicilia ad Orvieto e poi il ritorno a Catania nelle file del Leonardo da Vinci Basket, poi a Comiso, al Basket Club Catania, Cus Catania, Lio, Melilli, Adrano e l’ultima squadra da giocatore l’Alfa Catania dove ha cominciato la carriera di allenatore come secondo di Andrea Bianca centrando la promozione in Serie B e chiudendo da giocatore con oltre 600 presenze tra i migliori marcatori di sempre in Serie C.

L’indimenticabile Salvo Taormina in panchina

I funerali saranno domani alle 15 nella Chiesa Madre di Aci Bonaccorsi e alla famiglia di Salvo Taormina va il cordoglio di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne oltre le doti tecniche anche quelle umane. Un grande cordoglio arrivata da tutte le società, giocatori, tecnici e dirigenti e da Cristina Correnti, presidente delle Federbasket Sicilia e di tutto il consiglio direttivo della Fip Sicilia.