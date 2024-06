Beach Soccer, il Catania U20 alle final four e può sognare lo Scudetto

sport estivo

Gli etnei si gioocheranno il titolo ad agosto a Genova

Giornata importante quella vissuta sul rettangolo di sabbia del “Matteo Valenti” Beach Stadium di Viareggio. Il campionato Under 20 Puntocuore ha emesso i verdetti. Catania FC, Happy Car Samb, Icierre Lamezia e Lazio con una giornata di anticipo si sono qualificate alle Final Four in programma a Genova dall’8 al 10 agosto. Come sempre il beach soccer ha regalato una sorpresa, questa volta in negativo. I campioni in carica del Farmaè Viareggio, dopo tre Scudetti e una Coppa Italia conquistati, davanti al proprio pubblico, non sono riusciti a staccare il biglietto per le finali. Il primo posto nel Girone A se lo giocheranno Catania FC e Lazio entrambe già certe della qualificazione alle Final Four. Gli etnei partono con un punto di vantaggio. Entrambe tornano alle finale dopo un anno di assenza, per i biancocelesti è la terza qualificazione in quattro anni. Il Girone B ha incoronato Icierre Lamezia e Happy Car Sambenedettese. Entrambe le squadre con nove punti si sono qualificate alle Final Four. I lametini sono sicuri del primo posto grazie allo scontro diretto vinto con la Samb. La squadra marchigiana per la prima volta entra tra le prime quattro d’Italia. Il Lamezia può puntare a prendersi quel titolo sfumato per poco nella finale del 2023. Gli ultimi verdetti domani. Si parte la mattina alle 10.30 con Catania Fc-Ecosistem Lamezia, si prosegue alle 11.30 con Domusbet.tv Catania-Icierre Lamezia. Una pausa poi alle 15.30 Città Degli Eventi-Lazio e alle 16.30 Lenergy Pisa-Vasto. Chiusura alla grande con il primo trofeo Under 20 della stagione. Alle 18.00 Farmaè Viareggio e Cagliari si giocheranno la Supercoppa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA