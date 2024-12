Bedin, clima positivo e possiamo essere traino

agenzia

Tra priorità aspetti economici ma anche organizzativi

MILANO, 16 DIC – “Il clima è stato molto positivo, è stata una campagna elettorale con una dialettica importante. Uno degli elementi da evidenziare è il clima rispettoso, sereno, che si è respirato. Ringrazio il presidente Balata e Vittorio Veltroni, ringrazio Balata in particolare per il gesto fatto dopo la seconda votazione e le società che hanno dimostrato una maturità che fa ben sperare per il futuro”. Lo ha detto il neopresidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’odierna assemblea. “Io sono dell’idea che una lega forte, strutturata, con competenze, possa essere da traino allo sviluppo della categoria – ha aggiunto -. Priorità? Ci sono aspetti economico-finanziari di grande urgenza, dettati dall’ultimo bando dei ricavi audiovisivi. Ci sono aspetti a me cari di struttura organizzativa, e ci sono aspetti di dialettica e sinergia, con le due leghe di A e di C, che ritengono debbano essere uno dei punti focali di questa governance”.

