Bologna: Cambiaghi operato al ginocchio, sei mesi di stop

Lunedì è atteso il giovane argentino Dominguez

BOLOGNA, 23 AGO – Sei mesi di stop per Nicolò Cambiaghi: la stagione del neo acquisto del Bologna, arrivato dall’Atalanta per 10 milioni più due di bonus, rischia di essere praticamente finita. “Cambiaghi è stato sottoposto questo pomeriggio ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dal professor Zaffagnini e dalla sua equipe. L’operazione è perfettamente riuscita”, ha fatto sapere il club rossoblù attraverso una nota ufficiale. Va da sé che seguirà un lungo stop, non inferiore ai sei mesi, di solito, in questi casi. Il Bologna corre ai ripari: atteso per lunedì a Casteldebole Benjamin Dominguez (20 anni), esterno d’attacco argentino, nel giro dell’Under 20 albiceleste, proveniente dal Gimnasia La Plata.

