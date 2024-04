Bologna, con la Roma torna Saelemaekers

agenzia

Urbanski e Fabbian in ballottaggio per sostituire Ferguson

BOLOGNA, 18 APR – Il Bologna ha svolto una seduta di allenamento mattutina, in vista del posticipo di lunedì con la Roma, big match e scontro diretto per il quarto posto. Thiago Motta può contare su Saelemaekers, che ha scontato con il Monza un turno di squalifica. Stagione finita però per Ferguson e i riflettori sono puntati su chi andrà a sostituire il capitano scozzese dei rossoblù: Urbanski e Fabbian in ballottaggio, la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Saelemaekers sulla trequarti, con l’inserimento di Ndoye sulla fascia sinistra d’attacco a completare l’attacco con Orsolini e Zirkzee.

