Bologna: Fenucci, Italiano è stata la nostra prima scelta

agenzia

'Abbiamo detto all'agente che non vogliamo vendere Calafiori'

BOLOGNA, 13 GIU – Al Dall’Ara è l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, a introdurre il nuovo allenatore. Il dirigente lo presenta così: “Questo è il primo atto ufficiale della nuova stagione e ancora abbiamo negli occhi le emozioni e l’entusiasmo per il traguardo storico raggiunto dal nostro club: il ritorno nella massima competizione europea dopo 60 anni. Abbiamo vissuto momenti esaltanti e con questo entusiasmo ripartiamo. Ripartiamo dal clima collettivo che si è creato in città e società e ripartiamo da un nuovo allenatore: Vincenzo Italiano stata sempre nostra prima scelta dal primo momento in cui abbiamo dovuto pensare a un cambio allenatore”. “Riteniamo Vincenzo – prosegue Fenucci – la persona più adatta per proseguire il percorso tecnico. Ovunque è andato ha ottenuto risultati di livello. Ha vinto campionati, ottenuto una salvezza storica a La Spezia, a Firenze ha ottenuto piazzamenti di rilievo con due finali Conference e una di Coppa Italia. E’ un curriculum di successo ed è un allenatore che propone gioco di possesso, moderno, che tende a costruire squadre divertenti e vogliamo continuare a essere competitivi con divertimento. Partiremo da qui”. L’ad lancia poi un messaggio a Riccardo Calafiori, al suo entourage e alle squadre interessate, come la Juventus di Thiago Motta: “La volontà del Bologna è confermare gran parte della rosa di questa stagione e andare avanti con questo gruppo che ha fatto bene e può migliorarsi. Preferiamo continuare con loro quindi abbiamo già comunicato all’agente di Calafiori che non abbiamo intenzione di spostarlo”.

