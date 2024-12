Bove si accascia durante Fiorentina-Inter. Ora in terapia intensiva, esclusi danni acuti

Calcio

Terrore e disperazione in campo, partita rinviata

Gara sospesa a Firenze e terrore tra i giocatori per una emergenza medica durante Fiorentina-Inter. Edoardo Bove, 22 anni, al 17′ si è accasciato improvvisamente a terra. I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l’intervento dell’ambulanza. In un attimo si sono viste scene di disperazione tra i giocatori della Fiorentina e dell’Inter. Mentre si stava allacciando le scarpe Bove è crollato a terra, svenuto. Subito sono stati chiamati i soccorsi, i giocatori viola sono corsi a chiamare l’ambulanza e ad affrettare perché intervenissero. L’ex romanista è stato trasportato all’ospedale di Careggi, sugli spalti del Franchi è calato il silenzio, già a Firenze si è vissuto il dramma di Davide Astori.

La partita è stata rinviata. E’ stato trasportato all’ospedale di Careggi di Firenze. Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lostaff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac, aveva spasmi.

Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s’accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Bove, con le lacrime e le mani fra i capelli.