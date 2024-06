Brasile batte Messico 3-2 in amichevole, Endrick decisivo

agenzia

Il 17enne in gol nel recupero, pronto per la Coppa America

ROMA, 09 GIU – Grazie ad un gol nel recupero della sua nuova stella, il 17enne Endrick che in estate è atteso dal Real Madrid, il Brasile ha battuto 3-2 il Messico in un’amichevole di preparazione alla Coppa America, disputatasi a College Station, in Texas. L’allenatore dei verdeoro, Dorival Junior, ha schierato una formazione priva di molti dei titolari, inserendo solo nel corso della ripresa Paqueta, lo stesso Endrick e Vinicius Jr. I brasiliani sono andati subito in vantaggio con Pereira, al 5′, e hanno raddoppiato a inizio ripresa con Gabriel Martinelli, al 9′. I messicani sono riusciti a rimontare con le reti di Quinon, al 28′, e di Martinez al 47′, ma Endrick al 51′ è riuscito a regalare la vittoria alla sua squadra Mercoledì prossimo la nazionale brasiliana giocherà l’ultimo test, contro gli Usa, prima dell’inizio della Coppa America, che è ospitata proprio negli Stati Uniti e comincerà una settimana dopo gli Europei (20 giugno-14 luglio).

