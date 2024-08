Cabal, l’Inter? Il mio sogno era solo la Juve

agenzia

Il colombiano, voglio diventare importante come Chiellini

TORINO, 08 AGO – “Non volevo nessun altro club, il mio sogno è sempre stato arrivare alla Juve: già da piccolo avevo la maglia bianconera, sono felice di essere approdato qui”: così Juan Cabal, nuovo difensore della Juventus, sulla possibilità di finire all’Inter. “Per descrivermi userei la parola ‘resilienza’, ho lottato tanto per realizzare il mio sogno di giocare per questo club – aggiunge il classe 2001 – e il mio obiettivo è fare la storia della Juve: non mi basta essere arrivato qui, adesso voglio diventare un giocatore importante come Bonucci, Chiellini e Cannavaro”. E sull’esordio allo Stadium nel test in famiglia contro la Next Gen: “Mi sento ancora un po’ stranito quando entro spogliatoio, non mi sembra vero di essere qui – conclude il colombiano – e sono contento di come sono stato accolto dal club, dai compagni e dai tifosi: voglio restituire sul campo tutto questo affetto”.

