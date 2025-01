Calcio a 5, la Meta Catania vince anche la Supercoppa italiana: 8-2 ai rivali storici del Napoli, le foto del trionfo

IL TRIONFO

Dopo lo scudetto , la squadra etnea mette in bacheca un altro trofeo: al PalaCatania oltre 3.000 spettatori in visibilio

Dopo lo scudetto, la Meta Catania mette in bacheca il trofeo della Supercoppa Italiana battendo sempre il Napoli. Al palasport di corso Indipendenza i rossazzurri, sostenuti da oltre tremila spettatori, hanno annichilito i campani al di là dell’8-2 finale.

Una gara perfetta, fatta di gesti tecnici sopraffini e di una unità di gruppo che ha ormai fatto breccia nel cuore dei catanesi. Un esempio? Il miglior portiere della manifestazione è stato Siqueira che aveva cominciato la stagione da terzo dietro Timm e Tornatore. Carmelo Musumeci, capitano della nazionale e uomo simbolo del futsal italiano, è stato premiato come miglior atleta della manifestazione: “vincere in casa un trofeo così prestigioso è un sogno che si realizza” ha detto alla fine.

Emozionato fino alle lacrime il presidente Enrico Musumeci: “Aggiungiamo un trofeo in bacheca frutto di programmazione, sacrifici e vittorie. Sono contento per aver vissuto una due giorni insieme con il pubblico della mia città. Vogliamo crescere come club per diventare il riferimento di questo sport che cattura e appassiona sempre di più i siciliani”.

La Meta resta in lotta per vincere ancora lo scudetto, giocherà le finali di Coppa Italia e a fine mese la Nazionale azzurra guidata dal ct Salvo Samperi, catanese anche lui, giocherà al palasport etneo una delle gare per le qualificazioni agli Europei. Catania, insomma, è diventata la capitale del calcio a 5.