Calcio a cinque:2-1 ad Argentina, Barsile vince suo 6/o Mondiale

La Seleçao torna 'iridata' 12 anni dopo l'ultima volta

TASHKENT, 07 OTT – Il Brasile ha vinto per la sesta volta i Mondiali di calcio a cinque (o ‘futsal’), battendo in finale l’Argentina per 2-1. Seleçao a segno con Ferrao e Rafael, poi gol dell’Albiceleste con Matias Rosa. In precedenza il Brasile aveva vinto i Mondiali di questa disciplina nel 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. Bronzo all’Ucraina, che nella finale per il terzo e quarto posto ha travolto per 7-1 la Francia.

