Calcio: Argentina-Ecuador 1-0 in amichevole, gol di Di Maria

CHICAGO (USA), 10 GIU – Con un gol di Angel Di Maria l’Argentina ha vinto 1-0 in amichevole contro l’Ecuador a Chicago, con la nazionale albiceleste che si prepara a difendere il titolo della Copa America. Di Maria, nominato capitano della partita con Lionel Messi in panchina, ha segnato al 40′ il suo 31mo gol con la maglia dell’Argentina. Di Maria ha lasciato poi il posto a Messi al 56′, ma la stella dell’Inter Miami non è riuscita ad aiutare l’Albiceleste a rafforzare il risultato. La partita è stata una delle due amichevoli che la Selección ha programmato prima dell’inizio della Copa America il 20 giugno contro il Canada ad Atlanta. I campioni del mondo in carica affronteranno venerdì il Guatemala nel Maryland.

