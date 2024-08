Calcio: Barcellona vince ancora, decisivo Dani Olmo

agenzia

Blaugrana superano in rimonta 2-1 il Rayo Vallecano

ROMA, 27 AGO – Vittoria in rimonta per il Barcellona che vince 2-1 in casa del Rayo Vallecano grazie ad una rete di Dani Olmo al suo esordio. Padroni di casa in vantaggio con Lopez nella prima frazione. Nella ripresa prima il pareggio di Pedri, poi al 43′ arriva il gol della vittoria di Olmo. Con questa terza vittoria in altrettante partite, i catalani sono ora soli in testa alla classifica con nove punti, a due dal Villarreal e a tre dal Celta Vigo.

