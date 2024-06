Calcio: Baroni a Formello, colloquio in corso con Fabiani

agenzia

L'ex tecnico del Verona è sempre più vicino alla Lazio

ROMA, 07 GIU – Marco Baroni e la Lazio sono sempre più vicini. L’ex tecnico del Verona, infatti, ha varcato i cancelli di Formello da un’entrata secondaria e in questi momenti è a colloquio con il ds Angelo Fabiani, proprio colui che lo ha scelto per guidare la formazione biancoceleste. Baroni dovrebbe firmare un accordo per le prossime due stagioni con la fumata bianca che, a questo punto, è sempre più vicina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA