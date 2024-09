Calcio: Bologna; l’ad Fenucci, ‘Verso il rinnovo di Sartori’

agenzia

"Vogliamo continuità per mantenere il Bologna ai vertici"

BOLOGNA, 25 SET – Giorno di presentazioni a Casteldebole. E a margine della conferenza stampa di Iling-Junior e Dominguez, in casa Bologna ha fatto il punto l’amministratore delegato Claudio Fenucci: “L’idea di rimanere ai vertici del calcio italiano c’è, anche se sappiamo che è difficile replicare la stagione passata, tenendo i conti in ordine” ha detto. L’idea è pure quella di prolungare il contratto di Giovanni Sartori, il responsabile dell’area tecnica che ha portato il Bologna in Champions, in scadenza al prossimo 30 giugno: “Non ci sono problemi sul rinnovo di Giovanni. Appena sarà il momento ne parleremo, ma siamo per la continuità della gestione”. Obiettivi? “Pensare partita per partita, ora all’Atalanta, per mantenere lo spirito della scorsa stagione e divertire il nostro pubblico. Ma è ancora presto per dire che Bologna sia uscito dalla rivoluzione estiva: “La risposta finale sarà data dalla stagione. Sicuramente è uscita una squadra con una rosa più ampia, che avevamo l’esigenza di completare visti gli impegni che vogliamo onorare. Si era già parlato dell’aumento del rischio infortuni visti i calendari, quindi l’idea è stata quella di allungare la rosa con giocatori che avessero già dell’esperienza alle spalle, oltre a qualche giocatore giovane che fa parte della nostra visione strategica per il futuro. Il nostro obiettivo è quello di competere, e per farlo dobbiamo anche migliorare tutti i giocatori come è avvenuto l’anno scorso per esempio con Zirkzee. Solo così possiamo essere più performanti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA