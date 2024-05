Calcio: Bundesliga, Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-2

agenzia

Pari campioni di Germania arriva al 96'

ROMA, 27 APR – Il Bayer Leverkusen, prossimo avversario europeo della Roma, ha pareggiato 2-2 nel match di Bundesliga contro lo Stoccarda. La squadra tedesca, nonostante il titolo già conquistato, è scesa in campo con una formazione poco rimaneggiata. Xabi Alonso, ha preferito tenere a riposo Wirtz (entrato al 74′) e Hincapié (entrato subito ad inizio ripresa) confermando, però, lo zoccolo duro della squadra. Fuori anche Xhaka che è squalificato e potrà riposarsi in vista della sfida dell’Olimpico contro i giallorossi. Il pareggio è arrivato in extremis. Ospiti in vantaggio al 47′ con Fuhrich e sul 2-0 con Undav al 56′. Poi il Leverkusen ha ridotto le distanze con Adli al 61′ e pareggiato nel recupoero al 96′ con Andrich.

