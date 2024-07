Calcio Catania, il terzo colpo è Armando Anastasio, difensore tuttofare

serie C

Arriva un esterno sinistro che in carriera ha giocato con ottimi risultati a centrocampo e in attacco

Qualcuno, nei grandi saloni del calciomercato, anni fa, pare dicesse che per vincere i campionati ci vogliano 3 o 4 giocatori napoletani. Ecco, appunto il primo è arrivato. All’ottavo giorno di mercato arrivò il terzino. Napoletano, per l’appunto. Prende così forma il nuovo Catania che sta plasmando il direttore sportivo catanese Daniele Faggiano. Dopo il portiere Marius Adamonis e il centrocampista Gianluca Carpani, ecco il primo nuovo difendente per mister Mimmo Toscano. Si lega alla società di Ross Pelligra Armando Anastasio, terzino sinistro nato a Napoli nel 1996.

Esterno di sinistra, non solo in difesa

Sbarca al Catania un esterno di sinistra che solitamente è abituato a giocare dietro, ma che nella sua carriera ha avuto l’opportunità di spingersi anche negli altri due ruoli mancini, ovvero l’esterno di centrocampo e anche l’esterno d’attacco. Si, confermiamo, Anastasio ha giocato anche da ala sinistra e i risultati sono stati anche soddisfacenti.Toscano probabilmente gli chiederà di fare il quarto a sinistra, ruolo che per Anastasio rappresenta la comfort-zone. Il difensore lo scorso anno ha giocato alla Casertana nel girone C della Serie C. Ha collezionato 39 presenze tra campionato e play off, con 3 gol e sei assist.Il Catania, che lo ha presentato con tanto di video sui social e con sottofondo musicale di “Left Outside Alone” di Anastacia, lo preleva dal Monza che ne deteneva il cartellino. Il contratto pluriennale con il calciatore prevede la scadenza il 30 giugno 2027. Nato il 24 luglio 1996 a Napoli, il difensore è cresciuto calcisticamente nel Napoli, collezionando 6 presenze nelle nazionali giovanili Under 18 e Under 19. In carriera, ha conquistato due promozioni: nel 2018 in A, con il Parma, e nel 2020 in B, con il Monza.Nella serie cadetta e in C, ha indossato anche le maglie del Carpi, del Cosenza, del Pordenone, del Padova, dell’Albinoleffe, della Reggiana, della Pro Vercelli e della Casertana (39 presenze con 2 gol e 4 assist nella scorsa stagione). Al suo attivo anche un’esperienza con il Rijeka; con la formazione croata, nel 2020, ha disputato 3 gare in Europa League.

Le altre trattative