Calcio: Conceiçao ‘ho fiducia, da difficoltà nascono cose belle’

agenzia

L'Inter da ex? È uguale, sentimenti li ho per miei giocatori

MILANO, 05 GEN – “Ci sono due partite per vincere un titolo, abbiamo fatto mezzo passo e adesso dobbiamo fare l’altro mezzo: abbiamo fiducia anche se ci sono difficoltà. La vita è così, nelle difficoltà nascono belle cose”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia del derby della finale di Supercoppa. Dopo aver affrontato la Juve di suo figlio in semifinale, ora fronteggerà l’Inter sua ex squadra: “Io ho rispetto per tutte le squadre con cui ho giocato. Mio figlio gioca nella Juve, il sentimento è uguale a prescindere dall’avversario: i sentimenti li ho per i miei giocatori, ho tanta voglia di preparare bene le cose, perché loro possano battere una squadra forte. È la cosa più importante che abbiamo in testa, la base deve essere la nostra ambizione”.

