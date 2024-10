Calcio: Conte, pressione sul Napoli? ‘Ca nisciuno è fesso’

agenzia

'Mi piace questo gruppo azzurro, lavorano per fieno in cascina'

NAPOLI, 02 OTT – “Giochiamo venerdì sapendo che vincere ci assicura di rimanere in testa alla classifica, che però in questo momento conta poco. Conta mettere 3 punti in classifica e vivere tranquilli in giorni in cui sento chi vuole mettere pressione su di noi. A loro dico in napoletano: ‘ca nisciuno è fesso’. Se qualcuno mette pressione sul Napoli guardi se stesso e pedali”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa verso il match contro il Como di venerdì. “Mi piace il gruppo di questo Napoli – spiega Conte – ho calciatori che lavorano seriamente e hanno messo fieno in cascina, ti fa essere più tranquillo anche quando ci sarà qualche momento un po’ più duro. Ora giochiamo contro Como, Lecce ed Empoli ma io chiedo ai giocatori prima di tutto di lavorare, per esser e poi nelle condizioni per cercare i 3 punti, lo vogliamo in ogni partita, contro la prima o l’ultima in classifica. In Italia non ti porti mai a casa una partita, ogni tre punti sono difficili”.

