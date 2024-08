Calcio: De Gea, vorrei lasciare un segno nella storia viola

agenzia

La Fiorentina ha presentato l'ex portiere del Manchester United

FIRENZE, 12 AGO – ”Sono molto felice di essere qui, per me vestire questa maglia è un motivo di orgoglio, spero di portare una mentalità vincente, darò sempre il 100% e spero di lasciare un segno nella storia di questo club”. Queste le prime parole di David de Gea, per 12 anni portiere del Manchester United e adesso della Fiorentina dove è arrivato a parametro zero, dopo una stagione di inattività agonistica. ”Ho scelto io di restare fermo per un anno ma non ho mai pensato di smettere e ritirarmi – ha continuato de Gea durante la presentazione al Viola Park – Ho avuto diverse offerte nei mesi scorsi ma nessuna mi ha stimolato come la chiamata della Fiorentina. Ho sempre avuto voglia di giocare in Serie A e sono qui per portare la mia esperienza e far crescere questa squadra insieme ai miei nuovi compagni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA